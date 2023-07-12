Число голодающих в мире выросло на 122 млн человек с 2019 года

Как говорится в докладе ООН, рост обусловлен, в частности, пандемией, "повторяющимися погодными потрясениями и конфликтами", включая украинский кризис

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Число голодающих в мире на фоне различных кризисов возросло на 122 млн человек с 2019 года. Такие данные приводятся в опубликованном докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире", который подготовили пять специализированных учреждений ООН, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций.

В прошлом году с проблемой голода столкнулись "от 691 до 783 млн человек (усредненное значение - 735 млн). Это на 122 млн человек больше, чем в 2019 году, до начала пандемии COVID-19", говорится в документе. Рост обусловлен, в частности, пандемией, "повторяющимися погодными потрясениями и конфликтами", включая украинский кризис.

"Если тенденции сохранятся, то цель устойчивого развития - покончить с голодом к 2030 году - не будет достигнута", отмечается в обзоре. В документе подчеркивается, что "в 2021-2022 гг. рост числа голодающих в мире остановился, однако во многих странах мира продовольственные кризисы усугублялись".

"В 2022 году прогресс в борьбе с голодом наблюдался в Азии и Латинской Америке, однако в Западной Азии, Карибском бассейне и во всех субрегионах Африки масштабы голода продолжали расти. Наиболее пострадавшим регионом остается Африка: на континенте голодает каждый пятый, что превышает среднемировой показатель более чем в два раза", - указывают специалисты.

В докладе также приводится оценка ситуации с продовольственной безопасностью. Согласно отчету, примерно 29,6% населения мира, что соответствует 2,4 млрд человек, не имели постоянного доступа к продовольствию. При этом около 900 млн испытывали острую нехватку продовольствия.

По словам генерального директора ФАО Цюй Дунъюя, "восстановление после глобальной пандемии было неравномерным", а конфликт на Украине повлиял "на наличие питательной пищи и здорового питания". "Таковы новые реалии, в которых из-за изменения климата, конфликтов и экономической нестабильности становится все сложнее обеспечить безопасность маргинализованных групп. Нам необходимо отказаться от привычных методов работы", - сказал он.