Дума наделяет отцов, фактически ухаживающих за ребенком, правом требовать алименты

В настоящее время таким правом наделены женщины в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, который наделяет отцов, фактически осуществляющих уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, правом требовать алименты от матерей (жен и бывших жен).

Документ был внесен на рассмотрение палаты в феврале 2022 года Архангельским областным собранием депутатов. Он предусматривает внесение изменений в статьи 89 и 90 Семейного кодекса РФ. Сейчас правом требовать алименты на свое содержание наделены женщины (жены и бывшие жены) в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Мужчина получает такое право только при ряде условий: если он достиг пенсионного возраста, нетрудоспособен или общий ребенок является инвалидом.

Документ дополняет статью 89 положением, согласно которому "право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: <...> супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения". Статья 90 дополняется положением, наделяющим таким правом бывшего супруга.