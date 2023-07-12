12 июля, 14:24

Община УПЦ не позволила раскольникам захватить свой храм в Хмельницкой области

Союз православных журналистов отмечает, что община УПЦ построилаего на собственные деньги

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) в среду попытались отобрать у общины канонической Украинской православной церкви (УПЦ) храм в Хмельницкой области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

"Сторонники ПЦУ попытались отобрать храм, который община УПЦ построила на собственные деньги", - говорится в сообщении на сайте СПЖ.

Прихожане смогли отстоять свой храм. На сайте опубликовано видео, на котором видно, как они молятся в стенах храма в Баговице Хмельницкой области. 

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