В Архангельской области прогнозируют ливни и грозы

По данным МЧС, ночью 13 июля порывы ветра в регионе достигнут 15 м/с

АРХАНГЕЛЬСК, 12 июля. /ТАСС/. Ливни, грозы и порывистый ветер ожидаются 13 июля ночью в Архангельской области. Об этом со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило ГУ МЧС области на своем сайте в среду.

"Ночью 13 июля по всем группам районов Архангельской области ожидаются грозы, сильные дожди, усиление северо-восточного ветра порывами 15 м/с", - говорится в сообщении.

Непогода ожидается и в Ненецком автономном округе. По данным, опубликованным на сайте главка МЧС по НАО, 13 июля местами возможны порывы ветра до 16 м/c.