В Сириусе начали вакцинировать людей от характерных при подтоплениях заболеваний

Прививать население будут от брюшного тифа, дизентерии, холеры, гепатита А и лептоспироза

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Вакцинация от брюшного тифа, дизентерии, холеры, гепатита А, лептоспироза, возникновение которых возможно при подтоплениях, началась на федеральной территории Сириус, об этом сообщается в Telegram-канале федеральной территории в среду.

"Началась вакцинация жителей и гостей федеральной территории "Сириус", оказавшихся в зоне подтопления. Вакцинация проводится от заболеваний, характерных при возникновении подобных чрезвычайных ситуаций. Речь идет о таких заболеваниях, как брюшной тиф, дизентерия, холера, гепатит А, лептоспироз. Всех желающих ждут специалисты в пункте вакцинации по адресу: ул. Старообрядческая, 64, отель Gamma Sirius, режим работы: с 8.00 до 20.00 (понедельник - пятница)", - говорится в сообщении.

С выходных в Сочи дожди шли на протяжении трех дней. В ночь на 9 июля в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на 10 июля в Адлерском районе выпало еще 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. Были эвакуированы почти 600 человек, среди них местные жители и туристы.