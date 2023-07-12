В Пскове на турслет Союзного государства собрались около 500 участников

Они приехали из регионов России и Белоруссии

ПСКОВ, 12 июля. /ТАСС/. Около 500 человек из разных регионов России и Белоруссии собрал в Псковской области туристский слет учащихся Союзного государства, мероприятия которого проходят при поддержке Минпросвещения России с 12 по 17 июля на территории региона. В среду участники слета почтили память красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба правительства Псковской области.

Среди участников слета - представители Адыгеи, Крыма, Красноярского, Пермского и Хабаровского краев, а также Белгородской, Липецкой, Свердловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. В программе слета - соревнования по ориентированию на местности, конкурс краеведов, туристских газет "Симфония творчества", соревнования на туристской тропе, встреча с представителями поисковых отрядов и спортивные состязания.

"В Пскове у Могилы неизвестного солдата состоялось памятное мероприятие, участниками которого стали команды туристского слета учащихся Союзного государства. К монументу военнослужащие Псковского территориального гарнизона возложили гирлянду воинской славы, официальные лица и представители команд турслета - цветы. В память о жертвах фашистской агрессии состоялась минута молчания. Туристский слет проходит в Псковской области с 12 июля, в нем принимают участие более 500 человек", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, среди участников турслета - подростки и их наставники, которые разделены на 28 команд, представляющих регионы России и Белоруссии. Организаторами мероприятия выступают Совет министров Союзного государства, Минпросвещения России, Министерство образования Республики Беларусь и правительство Псковской области.