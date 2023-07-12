Решения о реставрации "Троицы" примет расширенный совет после оценки ее состояния

В центре имени Грабаря для хранения иконы подготовили специально оборудованное помещение

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Решения о реставрационно-консервационных мероприятиях в отношении иконы "Троица" кисти Андрея Рублева будут приняты на расширенном совете, в котором примут участие ведущие специалисты в области древнерусской живописи, сообщили ТАСС в среду в Центре имени И. Э. Грабаря.

"Все решения о необходимых консервационно-реставрационных мероприятиях будут приняты на расширенном реставрационном совете после оценки ведущими специалистами состояния сохранности иконы. К участию в совете будут приглашены ведущие эксперты в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи", - говорится в сообщении.

Представители центра добавили, что для иконы "Святая Троица" подготовлено специально оборудованное помещение, оснащенное газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны. В ней соблюдается необходимый для иконы температурно-влажностный режим.

Отмечается, что "предстоит очень масштабная и сложная работа, в ней будут важны обстоятельства и новые факты, которые раскроются при проведении работ": по словам специалистов, в качестве первоочередных мер может быть определено создание оптимальных условий, стабилизирующих состояние "Троицы". Другая важная задача - мониторинг сохранности иконы и постановка задач для реставраторов. В Центре Грабаря уточнили, что сейчас невозможно дать прогноз по точным срокам проведения необходимых мероприятий. Задача реставраторов - сохранить уникальный памятник истории и культуры, находящийся в сложном состоянии с множественными деструктивными процессами.