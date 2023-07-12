На курортах Туапсинского района запретили купаться в море до 19 июля

Специалисты Роспотребнадзора организовали проведение лабораторных исследований морской воды и грунта

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Купание в море запретили в Туапсинском районе в связи с подтоплениями. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района в среду.

"В связи с введением в Туапсинском районе из-за выпавших ливней режима ЧС в муниципалитете наложен запрет на купание в море. Действует он по 19 июля. Решение принято, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе. Специалисты Роспотребнадзора сейчас проводят лабораторные исследования морской воды и грунта, взятого на пляжах, на соответствие установленным нормам", - говорится в сообщении.

С вечера 11 июля в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуируют население, пропали без вести четыре человека. В общей сложности подтопило 650 дворов, из них вода зашла в 290 домов, здание районной больницы, включая реанимационное отделение, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и еще три пешеходных в разных поселках. Повреждены коммунальные системы.