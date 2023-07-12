"Троицу" Андрея Рублева передают РПЦ на 49 лет

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Договор о передаче иконы "Троица" кисти Андрея Рублева Троице-Сергиевой лавре заключен на 49 лет с возможностью продления, сообщила в среду ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

"Договор заключен на 49 лет. Его пролонгация предусмотрена соответствующим приказом министерства культуры об утверждении типовой формы подобного договора. Поэтому, собственно говоря, договор будет пролонгирован по истечении срока", - сказала Чернега.