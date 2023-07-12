Совет по вопросу о реставрации "Троицы" планирует провести заседание до конца июля

По словам гендиректора Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрия Сергеева, в совет войдут ведущие эксперты в области сохранения древнерусской живописи

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Первое заседание совета по вопросу о реставрации иконы "Троица" пройдет до конца июля. В совет войдут ведущие эксперты, сообщил ТАСС гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

"Предполагается, что первое заседание расширенного реставрационного совета может состояться в течение десяти дней после того, как икону привезут в центр Грабаря", - сообщил он в среду. По его словам, в совет войдут ведущие эксперты в области сохранения древнерусской живописи.

Сергеев рассказал, что к участию в совете будут приглашены представители Третьяковки, Русского музея, Эрмитажа, Государственного института реставрации, Государственного института искусствознания, Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и других институций.

Ранее он сообщил, что "Троицу" перевезут в реставрационный центр 19 июля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова в среду утвердили договор о передаче иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, Троице-Сергиевой лавре. Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила, что договор передаче иконы "Троица" кисти Андрея Рублева Троице-Сергиевой лавре заключен на 49 лет с возможностью продления.

Об иконе

"Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства, который был создан Андреем Рублевым в первой четверти XV века. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею.

15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать эту икону Русской православной церкви.