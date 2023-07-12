Икона "Троица" передается РПЦ и остается "в оперативном управлении" Третьяковской галереи

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) отметила, что по заключенному договору стороны будут нести равную ответственность

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублева, несмотря на безвозмездную передачу Русской православной церкви, остается "в оперативном управлении" Третьяковской галереи. По заключенному договору стороны будут нести равную ответственность, сообщила в среду корреспонденту ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

"Главной его (договора - прим. ТАСС) особенностью является то, что обязанности и ответственность распределяются между двумя сторонами, поскольку обе стороны являются правообладателями иконы. То есть икона хотя и передается в безвозмездное пользование религиозной организации, но одновременно она остается в оперативном управлении Третьяковской галереи. Поэтому обе стороны несут равную ответственность за состояние иконы", - сказала она.

Страхование иконы будет обеспечиваться за счет спонсорских средств. "По поводу страхования иконы - в принципе, здесь аналогичное положение, что и в договоре о передаче раки (гробницы - прим. ТАСС) от мощей Александра Невского. Страхование будет обеспечиваться за счет привлеченных средств", - сказала Чернега.

"Договор имеет большое значение для правоприменительной практики, поскольку он предусматривает передачу, по существу, национальной святыни, которая одновременно является и памятником культурного наследия международного уровня. В этом договоре обеспечен баланс интересов сторон, договор разрабатывался с участием обеих сторон, и их пожелания в нем учтены", - отметила представитель РПЦ.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче иконы Святой Троицы Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. Церемония подписания соглашения прошла в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре. Как уточнила Чернега, договор заключен на 49 лет с возможностью дальнейшего продления.