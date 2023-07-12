К гражданам России в аэропорту Бен-Гурион направили дипломата

Telegram-канал Baza ранее сообщал, что более 10 россиян сутки находятся в аэропорту Тель-Авива, так как их не пускают в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июля. /ТАСС/. Уполномоченный дипломат направлен в транзитную зону аэропорта Бен-Гурион для выяснения обстоятельств и оказания необходимого содействия гражданам РФ. Об этом сообщило в среду посольство России в Тель-Авиве.

"В связи с поступившими 12 июля в посольство России в Тель-Авиве обращениями от российских граждан, находящихся в транзитной зоне международного аэропорта Бен-Гурион, для выяснения обстоятельств и оказания необходимого содействия к ним был направлен уполномоченный дипломат. В координации с израильской стороной и руководством компетентных служб аэропорта нашим гражданам были даны разъяснения по сути интересующих их вопросов и предоставлено необходимое гуманитарное содействие", - говорится в сообщении. Дипломаты добавили, что "одна из обратившихся гражданок в сопровождении представителя аэропорта и сотрудника посольства получила из своего багажа необходимые ей лекарства".

11 июля Telegram-канал Baza сообщил, что более 10 граждан России сутки находятся в аэропорту Тель-Авива, так как их не пускают в Израиль.