Президент Курчатовского института предложил разместить в наукоградах филиалы музеев

Сеть музеев и библиотек на базе домов ученых поможет поднять отечественную интеллектуальную элиту на новый уровень, считает Михаил Ковальчук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Сеть филиалов российских музеев и библиотек предлагается создать на базе домов ученых в наукоградах. Об этом сообщил в среду президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук по итогам первого заседания Попечительского совета Российской национальной библиотеки (РНБ).

"Нам сегодня очень важно поднять на новый уровень нашу [интеллектуальную] элиту - в первую очередь, художественную, научно-технологическую интеллигенцию, как это называлось в советское время. У нас это делать, на самом деле, легко целевым образом, потому что у нас есть так называемые наукограды - закрытые административно-территориальные образования. Там находятся научные центры, и там есть повышенная концентрация интеллектуального потенциала. Это целевая аудитория для библиотеки, для Политехнического музея, вообще для всех музеев", - сказал журналистам Ковальчук, отметив, что эта тема в числе других обсуждалась на заседании Попечительского совета РНБ (Ковальчук возглавляет этот совет).

По его словам, эта идея давно обсуждается, но сегодня постепенно вырабатываются "видимые решения о том, как использовать сеть домов ученых, которые есть во всех этих наукоградах". В частности, продолжил Ковальчук, "эти дома ученых могут там образовать филиальную сеть библиотеки, филиальную сеть Политехнического музея и прочих".

"Я думаю, что этот проект в ближайшее время мы будем продвигать мощным образом под эгидой Министерства культуры", - заключил Ковальчук.

В заседании Попечительского совета РНБ также приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, генеральный директор РНБ Владимир Гронский и другие. В онлайн-формате в заседании участвовали директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, президент Российской академии наук Геннадий Красников, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.