Движение по трассе Верхняя Пышма - Невьянск вблизи Шайдурихи ограничили из-за пожара

В населенном пункте объявили эвакуацию жителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Движение на автодороге Верхняя Пышма - Невьянск около села Шайдуриха Свердловской области ограничено из-за пожара, где огонь охватил уже 13 домов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"На автодороге Верхняя Пышма - Невьянск (59-60 км) также введено ограничение движения, объезд участка возможен через село Аятское", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно об ограничении движения в самом селе.

Для контроля за оперативной обстановкой на место пожара прибыл начальник регионального главка МЧС Виктор Теряев, уточнили в пресс-службе ведомства.

В Шайдурихе объявили эвакуацию жителей. По данным МЧС, направлены дополнительные силы из Екатеринбурга, привлечен вертолет Ми-8. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, очаг располагался на территории туристической базы "Артель старателей "Нейва" примерно в 1 км от Шайдурихи.