12 июля, 16:21

Эксперт считает, что в России есть ресурсы для качественной консервации "Троицы"

Художник-реставратор Сергей Павицкий отметил, что все необходимые мероприятия будут определены на расширенном реставрационном совете

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Качественную консервацию "Троицы" в РФ смогут обеспечить квалифицированные кадры и специализированные учреждения. Об этом сообщил ТАСС в среду художник-реставратор первой категории и руководитель бригады Межобластного научно-реставрационного художественного управления Сергей Павицкий.

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"Есть специальные научные и производственные заведения, которые могут воспроизвести все то, о чем говорят специалисты. Наверное, найдутся и люди, и спонсоры, которые захотят поучаствовать в этом. Все это можно решить", - сказал Павицкий.

По его словам, "Троице" прежде всего предстоят консервационные работы. "Я думаю, что там должны быть меры консервации. По реставрации вопрос очень сложный. Консервация - это сохранение, а реставрация - это внедрение новых моментов, которые будут изменять памятник. Вопрос будет в том, как лучше всего и дольше сохранить этот памятник", - добавил Павицкий.

Он уточнил, что все необходимые мероприятия будут определены на расширенном реставрационном совете. По мнению художника, необходимые условия для реставрации есть как в Третьяковской галерее, так и в Центре имени Грабаря. Он подчеркнул, что "святыню надо вернуть на родное место: это имеет большое значение для государства и для верующих". 

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