В КЧР для повышения безопасности на турмаршрутах будут выдавать GPS-трекеры

Устройства автоматически сообщат спасателям о нештатной ситуации, если турист отклонился от заданного маршрута, длительное время находится без движения, упал или нажал на устройстве кнопку SOS

ЧЕРКЕССК, 12 июля./ТАСС/. Туристы в Карачаево-Черкесии (КЧР) при регистрации маршрута будут получать в подразделениях МЧС GPS-трекеры для отслеживания пути и связи со спасателями в случае нештатных ситуаций. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба МТС в регионе.

"[Компания] также обеспечила подразделения Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесии и МЧС России по КЧР 50 GPS-трекерами, которые помогут путешественникам оставаться на связи со спасателями во время походов и прогулок на многочисленных пеших маршрутах республики. Трекеры автоматически сообщат спасателям о нештатной ситуации, например, если турист отклонился от заданного маршрута, длительное время находится без движения, упал или нажал на устройстве кнопку SOS", - рассказали в пресс-службе, отметив, что получить трекер туристы смогут при регистрации в подразделениях МЧС.

В среду на курорте Архыз состоялась пресс-конференция, посвященная введению трекеров в работу, а также созданию первого бесплатного аудиогида "Архыз. Баритовый водопад" в приложении в рамках программы развития туристической привлекательности курортов Северного Кавказа с помощью цифровых сервисов. Интерактивный аудиогид начинается в центре поселка Архыз и ведет путешественника к Баритовому водопаду, который расположен на склонах хребта Абишира-Ахуба. Прогулка до водопада с возвращением в поселок занимает около четырех часов, протяженность составит около 5 км.

"В нашем аудиогиде мы с помощью местных краеведов <...> собрали по крупицам легенды и рассказы, которые познакомят с многогранной культурой нашей удивительной республики, а этническая музыка местных исполнителей, звучащая во время аудиопрогулки до водопада, позволит еще сильнее прочувствовать дух Карачаево-Черкесии. Уверен, что и аудиопутешествие, и туристические трекеры сделают пребывание туристов в республике еще более комфортным и безопасным", - отметил в ходе мероприятия директор МТС в регионе Расул Каппушев.

По словам начальника центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС Айтека Сикалиева, с начала 2023 года проведено 14 поисково-спасательных работ, основной причиной происшествий является пренебрежение правилами поведения в горах и регистрацией в поисково-спасательных подразделениях МЧС России. "Ежегодно спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.М. Дзераева реагируют на десятки происшествий, которые происходят в горах республики с участием туристов и альпинистов. <…> Наличие подробной информации о количественном составе и уровне подготовки группы, выбранном маршруте, и сроках его прохождения, значительно сократит время реагирования спасателей, и повысит эффективность проведения поисково-спасательных и других неотложных работ", - сказал он.

По данным министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесии, в регионе для туристов в зимний и летний сезон доступно 77 маршрутов для начинающих и более опытных путешественников, большинство популярных маршрутов находится в Архызе и Домбае. За первое полугодие курорты республики посетили свыше 1,2 млн туристов.