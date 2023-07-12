Туристический потенциал Северного Кавказа представят туроператорам из Ирана

В институте развития "Кавказ.РФ" отметили, что роуд-шоу станет одним из первых шагов на пути к налаживанию турпотока между двумя государствами

МАХАЧКАЛА, 12 июля. /ТАСС/. Роуд-шоу по регионам Северного Кавказа впервые планируют организовать для туроператоров, журналистов и фотографов из Ирана. Договоренность была достигнута в среду во время встречи исполнительного директора института развития "Кавказ.РФ" Хасана Тимижева с советником посла Ирана в РФ по экономическим вопросам Мохаммадом Изади.

"Чтобы познакомить зарубежных партнеров с красотой Северного Кавказа, его культурой и возможностями для развития туризма, решили совместно организовать роуд-шоу - пригласим в регионы СКФО туроператоров, турагентов, журналистов и фотографов из Ирана. Этот шаг станет одним из первых на пути к налаживанию турпотока между двумя государствами", - говорится в сообщении пресс-службы "Кавказ.РФ".

Ранее Иран, институт развития "Кавказ.РФ" и российско-иранский деловой совет при Торгово-промышленной палате РФ подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума.