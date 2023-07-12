Почти 50 парков Подмосковья присоединятся к акции "Ночь в парке"

Акция пройдет 15 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Около 50 парков Московской области подготовили программу мероприятий в рамках акции "Ночь в парке", которая пройдет 15 июля. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"15 июля почти в 50 парках Московской области пройдет мероприятие "Ночь в парке". <…> Так, в парке культуры и отдыха "Скитские пруды" Сергиево-Посадского городского округа готовят пижамную вечеринку, фотозоны и выступление квинтета "Коктейль Классик", в парке Малевича Одинцовского городского округа - игру "Гигантская дженга" и мастер-класс "Лимонадовый я", а в парке "Ривьера" Можайского городского округа - творческие посиделки у огня, ночной забег, "Хатха-йогу" и многое другое", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что в парке "Вербилки" Талдомского округа состоится молодежный пикник, а в парке семейного отдыха в Дубне подготовят творческие площадки и зону вкусного угощения "Кофемания". Кроме того, для гостей парка "Усадьба Кривякино" городского округа Воскресенск запланирована программа "Романтическая бачата".

"Подобное мероприятие проводится уже во второй раз. В прошлом году его участниками стало более 80 тыс. жителей и гостей Подмосковья. И в этот раз посетителей парков ждет немало интересного - стилизованные локации, вечеринки, поэты и художники, музыкальные площадки и многое другое", - привели в тексте слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.