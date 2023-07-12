В Госдуму внесли законопроект о преимущественном праве на соцвыплату всем ветеранам МВД

В действующей редакции такими преференциями обладают только участники боевых действий в Афганистане

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий дополнительные льготы для ветеранов боевых действий, которые служат или служили в органах внутренних дел, - документ размещен в думской электронной базе. В частности, предлагается распространить преимущественное право на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения на всех сотрудников, имеющих статус ветерана.

Как поясняли в петербургском парламенте при утверждении этого проекта (постановление было принято в декабре 2022 года), в действующей редакции федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении в отдельные законодательные акты РФ", в который предлагается внести изменения, такими преференциями обладают только участники боевых действий на территории Афганистана.

"Все ветераны боевых действий, отдавая свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Сирии, выполняя задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, преодолевали и преодолевают страшные испытания. Эти люди являются гарантом мирной жизни в нашей стране", - отмечается в пояснительной записке к проекту федеральной законодательной инициативы.

Авторы документа подчеркнули, что предлагаемое изменение "станет дополнительной мерой поддержки ветеранов боевых действий и еще раз подчеркнет их заслуги перед Отечеством".

Законопроект поддержан правительством России.