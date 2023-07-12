Пляжи в Сочи готовят к открытию с 13 июля при благоприятном прогнозе

По данным мэрии города, 12 июля еще сохраняется волнение моря и вероятность формирования смерчей

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Закрытые из-за непогоды в Сочи пляжи готовят к открытию с 13 июля исходя из дальнейшего благоприятного прогноза. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Сочи в среду.

"Исходя из дальнейшего благоприятного прогноза пляжи в Сочи готовят к открытию с 13 июля. Сегодня пользователи пляжных территорий провели комплексную санитарную уборку после шторма. Побережье очищено от штормового мусора, расставлено оборудование. Проведена дезинфекция пляжной мебели", - сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии добавили, что 12 июля еще продолжает действовать штормовое предупреждение до конца суток, сохраняется волнение моря и вероятность формирования смерчей, местами волны достигают трех баллов.

Пляжи в Сочи закрыли из соображений безопасности из-за непогоды. Ранее сообщалось, что их откроют после улучшения погодных условий, которое ожидалось к 15 июля - по прогнозам синоптиков, температура воздуха будет достигать +31 градус, морской воды - превышать +24 градуса.

11 июля из-за новых ливней в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза уровень воды поднялся до отметки "неблагоприятное явление", в Лазаревском и Хостинском районах включили сирены оповещения населения, позже уровень воды снизился. В Лазаревском районе также прошел крупный град, максимальный диаметр которого достигал 35 мм, в результате оказались повреждены кровли частных домов и автомобили, никто не пострадал.

До этого в Сочи дожди шли на протяжении трех дней, все это время пляжи остаются закрытыми для туристов из соображений безопасности. В ночь на 9 июля в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на 10 июля в Адлерском районе выпало еще 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. Были эвакуированы почти 600 человек, среди них местные жители и туристы.