В "Единой России" планируют создать группы цифровых волонтеров в регионах России

Их работа будет направлена, в частности, на повышение информированности населения о новых технологиях и возможностях дистанционного электронного голосования

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Региональные координаторы проекта "Цифровая Россия", который курирует партия "Единая Россия", создадут пул цифровых волонтеров в разных регионах России. Впоследствии они смогут стать цифровыми наблюдателями на выборах во время дистанционного электронного голосования, сообщил ТАСС в среду федеральный координатор проекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

"Мир информационных технологий меняется очень быстро, нужны молодые грамотные ребята, способные доступным языком об этом рассказать и помочь разобраться тем, кому это нужно. Для этой работы на местах нужен собственный актив, поэтому мною был поддержан проект координатора в Астраханской области Станислава Махринского "Цифровое волонтерство" и рекомендован к федеральному масштабированию", - сказал он на рабочем совещании с региональными координаторами партийного проекта "Единой России".

В Астраханской области уже создали группу из 60 волонтеров, которые прошли базовое обучение у партнеров проекта. Теперь они помогают проводить занятия по цифровой грамотности для россиян разных возрастов.

Работа цифровых волонтеров в регионах России будет нацелена на повышение информированности граждан о новых технологиях, об их цифровых правах и обязанностях, разъяснение новых возможностей дистанционного электронного голосования. "Добровольцы войдут в резерв цифровых наблюдателей на выборах всех уровней власти, а также будут активно участвовать в партийных мероприятиях в области цифры", - добавил Немкин.

Для поддержки инициативы на федеральном уровне для цифровых волонтеров создадут ряд преференций, их перечень станет доступен 1 сентября. Сам проект "Цифровое волонтерство" также стартует 1 сентября 2023 года, сейчас ведется активная подготовительная работа.