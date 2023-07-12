Калужане собрали почти 40 тонн гуманитарной помощи жителям Шебекина

Часть груза передадут бойцам артдивизиона

ТАСС, 12 июля. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, который приехал в среду в Белгородскую область на годовщину Прохоровского сражения, передал от жителей региона почти 40 тонн гуманитарной помощи для Шебекино, написал в своем Telegram-канале в среду глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Поздравить наш регион с 80-летней годовщиной Прохоровского сражения приехал губернатор Калужской области Владислав Валерьевич Шапша. Привез с собой почти 40 тонн гуманитарной помощи. Три фуры с грузом встретили сегодня утром в Шебекино. Большая часть предназначена для шебекинцев, это самое необходимое: продукты питания, бытовые принадлежности и товары первой необходимости", - написал он.

Шебекинский городской округ несколько месяцев находится под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины, власти региона организовали выезд людей в пункты временного размещения, ведется восстановление разрушенных домов, социальных объектов, промышленных предприятий.

Гладков сообщил, что машины с гуманитарным грузом 12 июля разгрузили волонтеры, с 13 июля администрация Шебекинского округа организует выдачу жителям гуманитарной помощи. "Одну машину с гуманитарным грузом передадим бойцам из отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона, который в основном состоит из калужских ребят. Это запчасти для автомобилей, несколько видов лекарств и медикаментов, а также спецсредства и оборудование - все, что просили бойцы", - добавил Гладков.

Он отметил, что Шапша побывал в Шебекино, осмотрел один из самых поврежденных при обстреле многоквартирных домов на улице Железнодорожной, который по решению экспертов не подлежит восстановлению и будет снесен. "Калужская и Белгородская области давно близко дружили и дружат. Я очень рад, что такие близкие братские отношения продолжаются. Потому что действительно сейчас не очень простое время для нас, и помощь, конечно, от братской Калужской области очень важна", - написал губернатор Гладков.