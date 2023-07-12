МВД обяжут вести базу учета недействительных загранпаспортов

Планируется, что постановление правительства вступит в силу 11 декабря 2023 года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. МВД России разработало порядок передачи информации о недействительности загранпаспорта от выдавших его органов для ведения общефедерального учета. Об этом сказано в подготовленном ведомством проекте постановления правительства.

"Федеральные органы исполнительной власти, их территориальные органы, к компетенции которых отнесен прием заявлений о выдаче паспортов, в течение 5 рабочих дней со дня выдачи паспорта или со дня внесения в свои учеты информации о недействительности паспорта направляют в МВД РФ <...> сведения о выданных паспортах, сведения о недействительных паспортах с указанием основания недействительности, <...> а также даты, с которой паспорт стал недействительным, для общефедерального учета", - сказано в документе.

В проекте постановления отмечается, что диппредставительства и консульства должны направить указанные данные в срок, не превышающий срока отправки очередной дипломатической почты, наступающий со дня принятия решения о том, что загранпаспорт является недействительным.

Со своей стороны, согласно подготовленному документу, МВД должно будет внести в базу полученные сведения о недействительных паспортах в течение одного рабочего дня со дня их поступления. "Сведения <...> о недействительных паспортах, содержащиеся в базе данных, могут предоставляться федеральным органам исполнительной власти, их территориальным органам, дипломатическим представительствам и консульским учреждениям РФ, к компетенции которых отнесен прием заявлений о выдаче паспортов, органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, иным органам государственной власти и организациям, уполномоченным на принятие решений об ограничении права гражданина РФ на выезд из РФ", - говорится в подготовленном документе.

Предоставление сведений о недействительных паспортах, содержащихся в базе данных, осуществляется в электронном виде или на бумажном носителе. Планируется, что постановление вступит в силу 11 декабря 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин 13 июня подписал закон, которым вводится единый перечень оснований признания недействительности заграничных паспортов, в том числе служебных и дипломатических. Среди таких оснований утрата паспорта, изменение ФИО, пола или других личных сведений, смерть владельца, прекращение российского гражданства, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам. Закон предполагает также ведение общефедерального учета - банка данных не только выданных, но и недействительных паспортов. Недействительные паспорта будут подлежать изъятию, которое может быть оспорено. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.