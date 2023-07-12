ВОЗ, ФАО и ВОЗЖ предупредили об опасности птичьего гриппа для людей

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Недавние вспышки птичьего гриппа представляют риск не только для птиц, но и для людей. Об этом предупредили в среду в совместном пресс-релизе, распространенном в Женеве, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН и Всемирная организация по охране здоровья животных (ВОЗЖ).

Вспышки птичьего гриппа вызвали опустошение в популяциях животных, включая домашнюю птицу, диких птиц и некоторых млекопитающих, и нанесли ущерб фермерам и торговле пищевыми продуктами. "Хотя эти вспышки в значительной степени затрагивают животных, они представляют постоянный риск для людей", - говорится в сообщении.

ВОЗ, ФАО и ВОЗЖ обратили внимание на рост числа выявленных случаев заражения млекопитающих, которые "биологически ближе к человеку, чем птицы", и это "вызывает опасения, что вирус может легче адаптироваться для заражения людей". Некоторые млекопитающие могут выступать в качестве своего рода "сосудов для смешивания вирусов гриппа, что приводит к появлению новых вирусов, которые могут быть более вредоносными для животных и людей".

В 2022 году 67 стран информировали ВОЗЖ о вспышках высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди домашних и диких птиц. При этом более 131 млн домашних птиц погибли или были уничтожены на фермах в процессе выбраковки. В 2023 году еще 14 стран сообщили о вспышках - в основном в Северной и Южной Америке. С 2022 года 10 стран на трех континентах сообщили ВОЗЖ о вспышках среди млекопитающих. Речь идет об обитателях как суши, так и моря, включая разводимых на фермах в Испании норок, тюленей в США и морских львов в Перу и Чили. Пострадали не менее 26 видов. H5N1 был выявлен также у домашних питомцев, таких, как кошки и собаки, в нескольких странах.

С декабря 2021 года было зарегистрировано лишь восемь случаев заражения людей птичьим гриппом. Заражение людей может "вызывать тяжелое заболевание с высоким уровнем смертности". Выявленные до сих пор случаи заболевания людей в основном связаны с тесными контактами с инфицированными птицами и загрязненной окружающей средой. "Учитывая имеющуюся на данный момент информацию, вирус, по-видимому, не может легко передаваться от одного человека к другому, но необходима бдительность, чтобы выявить любую эволюцию вируса, которая может изменить это", - заявила директор отдела ВОЗ по подготовке к эпидемиям и пандемиям Сильвия Бриан. ВОЗ тесно сотрудничает с ФАО и ВОЗЖ, а также сетями лабораторий в целях "наблюдения за эволюцией этих вирусов в поисках сигналов о любых изменениях, которые могут быть более опасными для человека". Бриан призвала все страны расширить отслеживание вирусов птичьего гриппа и выявлять все случаи заражения людей.