В Госдуму внесли законопроект о постоянных рейдах в кафе и ТЦ для защиты от пожаров

Режим постоянного рейда предполагает присутствие специалистов на пунктах контроля, мониторинг ситуации в помещении, выявление и пресечение нарушений требований пожарной безопасности

КОСТРОМА, 12 июля. Депутаты Костромской областной думы предложили контролировать соблюдение требований пожарной безопасности с помощью постоянных рейдов в местах массового пребывания людей. Соответствующий законопроект в среду был внесен на рассмотрение в Госдуму.

"В целях снижения риска гибели людей законопроектом предлагается использовать новый правовой режим - постоянный рейд - как наиболее соответствующий целям и задачам осуществления федерального государственного пожарного надзора на объектах с массовым пребыванием людей, поскольку позволяет в постоянном режиме контролировать соблюдение требований пожарной безопасности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Режим постоянного рейда предполагает присутствие специалистов на пунктах контроля, мониторинг ситуации в помещении, выявление и пресечение нарушений требований пожарной безопасности. В пояснительной записке председатель Костромской областной думы Алексей Анохин также отметил, что необходимость нововведений обусловлена пожарами, повлекшими гибель большого числа людей. В качестве примера приводится пожар, произошедший в 2022 году в ночном клубе "Полигон" в Костроме, в результате которого погибли 13 человек. Также упоминается пожар, который произошел в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове в 2018 году, тогда погибли 60 человек.

Законопроект был подготовлен по инициативе губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Режим постоянного рейда предлагается ввести на объектах культурно-досугового назначения и общественного питания. Это кинотеатры, клубы, концертные залы и организации общественного питания.