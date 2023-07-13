Госдума обсудит запрет на смену пола и усиление контроля за иноагентами

Инициатива о запрете смены пола была внесена в Думу в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе с председателем Вячеславом Володиным

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг намерены обсудить законопроекты о запрете смены пола, усилении контроля за исполнением закона об иноагентах и ратификации изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по НДС.

Законопроект о запрете смены пола будет рассмотрен депутатами во втором (основном) чтении. Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, для граждан РФ важны традиционные семейные ценности. По его мнению, западные страны хотят навязать чуждые псевдоценности, однако, считает спикер палаты, такие планы "обречены на провал", в связи с чем в течение июля будет принято решение о запрете смены пола. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что законопроект о запрете смены пола встречает сопротивление, но он будет принят, поскольку это "вопрос национальной безопасности".

Инициатива о запрете смены пола была внесена в Госдуму в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе с Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".

Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГСа на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

Усиление контроля за иноагентами

Во втором чтении также будет рассмотрен законопроект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах. Из поправок к проекту следует, что информация о нарушении законодательства РФ об иноагентах лицами, которые взаимодействуют с ними, может стать основанием для проведения внеплановых проверок в отношении этих лиц. Изменения вносятся в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Документ был внесен в апреле на рассмотрение палаты членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, в первом чтении нижняя палата парламента приняла его в июне.

Инициатива в том числе обязывает органы публичной власти, организации всех форм собственности, а также должностных и физических лиц учитывать в своей деятельности ограничения, которые связаны со статусом иностранного агента. Действия или бездействие таких лиц не должны способствовать нарушению иноагентом законодательства РФ. Как отмечал ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, применение законодательства об иноагентах "показало, что ограничения и обязанности, предусмотренные для иноагентов, легко обойти с помощью лиц, с которыми иноагенты взаимодействуют".

Законопроект также устанавливает запрет на получение иноагентами государственной финансовой или другой имущественной поддержки в том числе при осуществлении творческой деятельности.

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопрос о ратификации протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части определения порядка взимания косвенных налогов в случае оказания электронных услуг. Протокол был подписан в Бишкеке 9 декабря 2022 года. В частности, им предусматривается порядок взимания НДС при оказании таких услуг налогоплательщиком одного государства - члена ЕАЭС налогоплательщику другого государства - члена этого союза.

Он также регламентирует взимание косвенных налогов при оказании электронных услуг физлицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями и налогоплательщиками в соответствии с законодательством другого государства-члена, но соответствуют условиям определения места осуществления деятельности, которые предусмотрены действующим порядком.