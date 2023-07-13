Мьянма открыла туристам из России безвизовый въезд на 30 дней до 30 июня 2024 года

Въезд в страну будет осуществляться через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо, сообщили в консульском департаменте МИД РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские туристы могут въехать в Мьянму без оформления виз на срок до 30 дней, эти правила действуют до 30 июня 2024 года. Об этом говорится в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

"С 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо", - информировали в дипведомстве.

Там указали, что с 1 июля россияне также имеют возможность оформить специальную туристическую визу, которая выдается "на основании бронирования места в отеле из единого перечня, утвержденного Министерством отелей и туризма Республики Союз Мьянма". Такая виза может быть двухкратной или многократной в зависимости от длительности периода бронирования и действует до шести месяцев, "в течение которых суммарный срок пребывания в Мьянме может составлять до 30 дней в случае оформления двукратной визы и до 90 дней - многократной".

"Стоимость двукратной визы составляет 55 долларов США, многократной - 85 долларов США. Более подробную информацию вы можете получить, обратившись в посольство Мьянмы в Москве", - отмечается в сообщении.