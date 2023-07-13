В ООН сообщили, что число перемещенных лиц из-за военных действий в Судане превысило 3 млн

Конфликт также стал причиной увеличения числа беженцев

ДУБАЙ, 13 июля. /ТАСС/. Более 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в течение трех месяцев вооруженного конфликта между армией Судана и силами быстрого реагирования, следует из отчета Международной организации по миграции.

По ее данным, общее число внутренне перемещенных лиц в Судане достигло 2 414 625, что на 183 102 человека больше, чем на прошлой неделе. Рост числа перемещенных лиц был отмечен во всех 18 провинциях страны.

Конфликт также стал причиной увеличения числа беженцев из Судана до 737 801. Из них 255 565 человек бежали в Египет, 38 218 - в Чад, 160 798 - в Южный Судан, 62 509 - в Эфиопию, 16 719 - в ЦАР, 2 992 - в Ливию.

Как следует из отчета, большая часть внутренне перемещенных лиц и беженцев приходится на столичный город Хартум и регион Дарфур, который объединяет несколько провинций. В последнее время в Дарфуре наблюдается интенсификация боевых действий между сторонами конфликта, а также всплеск насилия на этнической почве.