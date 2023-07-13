В Крыму в пещере "Ялтинская" открыли экспозицию с окаменелостями юрского периода

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Пещеру "Ялтинская" в Крыму открыли для посещения, разместив в ней палеонтологическую экспозицию с окаменелостями юрского периода, сообщил ТАСС в среду начальник отдела познавательного туризма ФГБУ "Заповедный Крым" Сергей Клушин.

"Мы открыли после периода покоя для посетителей пещеру "Ялтинская". В этом году у нас появилась небольшая экспозиция. Это окаменелости, из которых состоят наши горы. Мы рассказываем людям, как откладывались эти отложения. Это окаменевшие кораллы, окаменевшие моллюски, мы показываем их, потому что не все знают, что наши горы состоят из известняка юрского возраста порядка от 180 до 160 млн лет", - сказал Клушин.

Собеседник отметил, что в прошлом году в пещере была оборудована солнечная энергосистема с освещением в теплых тонах. По его словам, это позволит сохранить "естественную красоту пещеры".

Пещера "Ялтинская" находится на плато Ай-Петри в Крыму, ее глубина составляет 90 метров. Она открылась в 1997 году и оборудована для экскурсионного посещения. В пещере сохранились сталагмиты, натечные образования и каменные цветы. За 2022 год пещеру посетили более 13 тыс. человек.