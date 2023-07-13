В Италии открылось первое за рубежом представительство Международного движения русофилов

Организация планирует противостоять русофобии через начинания в защиту русской культуры, сообщил его председатель Элизео Бертолази

РИМ, 13 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Первое зарубежное представительство Международного движения русофилов (МДР) открылось в Милане. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в среду его председатель - итальянский журналист и политический обозреватель, кандидат антропологических наук Элизео Бертолази.

"В наши задачи входит продвигать идеалы и идеи Международного движения русофилов через инициативы, которые заключаются в том, чтобы противостоять русофобии через организацию начинаний в защиту русской культуры. Это музыка, литература, история", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что "тот, кто пытается отменить русскую культуру, предпринимает шаги не только против России, но и против всего человечества, которому принадлежит богатейшее культурное наследие России".

Деятельности представительства будет содействовать множество уже существующих культурных ассоциаций: "Венето-Россия", Русский дом в Вероне, а также московский Центр кинофестивалей и международных программ. "Мы уже подписали протоколы о сотрудничестве", - сообщил Бертолази. Он обратил внимание, что по-итальянски аббревиатура МДР символично звучит как "мир" (MIR).

Приветственное слово по случаю открытия итальянского представительства прислал председатель МДР, лидер Национального движения русофилов и болгарской партии "Русофилы за возрождение Отечества" Николай Малинов. В церемонии участвовал генконсул РФ в Милане Дмитрий Штодин.

Бертолази принимал участие в учредительном конгрессе Международного движения русофилов, состоявшемся 14 марта в Государственном музее имени А. С. Пушкина в Москве. В нем участвовали государственные российские деятели, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, зарубежные гости из 42 стран, представители российской общественности, в том числе Русской православной церкви. Приветственную телеграмму участникам и гостям первого конгресса МДР направил президент РФ Владимир Путин, свое приветствие также направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как отмечал Лавров во время выступления на мероприятии, Запад наверняка развяжет широкую кампанию по дискредитации сторонников движения русофилов и углядит во всем пресловутые происки Москвы. "Я не опасаюсь нападок, я ничего не боюсь, потому что тот, кто защищает культурные ценности и идеалы, не должен испытывать страх, для него не должно быть оснований", - сказал Бертолази, отвечая на вопрос, не получал ли он угроз в связи со своей деятельность.