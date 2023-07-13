Роскомнадзор зарегистрировал 105 СМИ в новых регионах России

В ведомстве добавили, что также уже открыли там свои подразделения

МОСКВА, 13 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Роскомнадзор зарегистрировал 105 средств массовой информации в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"На сегодняшний день в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Роскомнадзор зарегистрировал 105 средств массовой информации", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что в новых регионах РФ уже открыты территориальные подразделения Роскомнадзора.

"Сотрудники Роскомнадзора провели обучающие мероприятия по регистрации СМИ и лицензированию телерадиовещания для представителей средств массовой информации новых российских регионов", - добавили в пресс-службе.