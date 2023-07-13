Глава Бурятии заявил, что закон о сплошных рубках у Байкала поможет бороться с пожарами

Принятый в первом чтении документ также позволит защитить озеро от загрязнения, отметил Алексей Цыденов

УЛАН-УДЭ, 13 июля. /ТАСС/. Законопроект, разрешающий сплошную санитарную рубку на Байкальской природной территории, позволит защитить лес и населенные пункты на берегу озера от пожаров. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

"У нас поселки на Байкале сплошь окружены лесом, но противопожарных разрывов вдоль границ населенного пункта нет. И сейчас законопроект как раз снимает этот запрет. Появляется возможность организовать пожарную защиту, чтобы лес на Байкале не горел", - написал Цыденов.

Он отметил, что законопроект позволяет решить вопрос пожарной безопасности с двух сторон: "когда угроза исходит из леса, который не отделен от поселка, и когда любое возгорание в поселке тут же уходит в лес, и в лесу это возгорание остановить гораздо сложнее".

Кроме того, по мнению Цыденова, законопроект позволит защитить Байкал от загрязнения шлам-лигнином, который накоплен на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате. "Там есть угроза селя. Сейчас этот законопроект позволяет сделать защиту, которая спасет Байкал от тотального загрязнения", - пояснил он.

Новый закон, отметил Цыденов, позволит создавать качественную туристическую инфраструктуру в специальных местах, отведенных для строительства объектов туризма. В Бурятии это особая экономическая зона "Байкальская гавань". "Туристы в основном едут на своих машинах, живут дикарями, <…> дикий туризм приносит высокую антропогенную нагрузку на Байкал. <…> Сейчас этот законопроект позволит создать условия, когда будет качественный, экологичный, чистый туризм, не допускающий загрязнения Байкала, сброса неочищенных стоков, и обеспечит в том числе обращение с отходами", - уточнил он.

Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сплошную санитарную рубку на Байкальской природной территории. По действующему закону "Об охране озера Байкал" в центральной экологической зоне запрещаются сплошные рубки. Авторы предлагают заменить данный запрет на запрет "заготовки древесины, за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд". Таким образом, в случае принятия закона в центральной экологической зоне будут разрешены сплошные санитарные рубки.