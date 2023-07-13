WP: хакеры из Китая взломали электронный почтовый ящик главы Минторга США

В публикации газеты отмечается, что Минторг ранее ввел жесткие экспортные ограничения в технологической сфере в отношении КНР

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Китайские хакеры получили несанкционированный доступ к электронному почтовому ящику министра торговли США Джины Раймондо. Это утверждение приводится в материале газеты The Washington Post, опубликованном в среду.

По версии источника издания из числа должностных лиц США, "китайские кибершпионы, использовав базовую уязвимость в облачном сервисе [компании] Microsoft, взломали электронные почтовые ящики в министерстве торговли и Госдепартаменте, в том числе министра торговли Джины Раймондо".

В публикации констатируется, что Минторг США ранее ввел жесткие экспортные ограничения в технологической сфере в отношении КНР. Как отмечает издание, властям США к настоящему времени удалось восстановить сохранность почтовых ящиков.

Как сообщил в среду на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, проводится расследование в связи с хакерской атакой, в результате которой были взломаны электронные почтовые ящики нескольких госучреждений США.