Россия подготовила проект соглашения с Монголией и КНР о сотрудничестве в сфере экологии

В рамках первого рабочего визита в Китай глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов встретился с секретарем Политико-юридической комиссии ЦК компартии республики Чэнь Вэньцином

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России подготовила проект трехстороннего соглашения с Монголией и Китаем о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, сообщил в Пекине глава ведомства Игорь Краснов.

В рамках первого рабочего визита в КНР Краснов встретился с секретарем Политико-юридической комиссии ЦК компартии Китая Чэнь Вэньцином.

"В ходе вашей встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Платоновичем Патрушевым вы отметили необходимость активизации российско-китайского диалога на фоне усиления влияния стран Запада на нашего внутреннего соседа Монголию и потребность в увеличении контактов в трехстороннем формате с участием монгольской стороны. Хотел бы вас проинформировать, что в рамках компетенции возглавляемого мною ведомства такая работа начата", - сказал Краснов.

По его словам, российская сторона передала в генеральную прокуратуру Монголии проект трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

"При наличии заинтересованности с вашей стороны выражаю готовность подключиться к трехстороннему формату взаимодействия Россия - Китай - Монголия и по другим направлениям обеспечения общественной безопасности", - добавил генпрокурор.

Краснов отметил, что Генпрокуратура РФ особое значение придает совместной работе в рамках Шанхайской организации сотрудничества.