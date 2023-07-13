В Москве ожидаются облачная погода и до 17 градусов тепла

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 17 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 15-17 градусов тепла, в ночь на пятницу - до плюс 12 градусов. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 13-18 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.