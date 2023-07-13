Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км

Шлейф распространился на расстояние до 5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты в четверг днем зафиксировали на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 3 км, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту до 3 км", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 5 км от вулкана. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

В пресс-службе отметили, что примерно через час после первого выброса последовал еще один. Высота пеплового столба составила 2,5 км, шлейф также распространился на 5 км в юго-восточном направлении.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.