Научное судно "Профессор Хромов" завершило первый круиз на Дальнем Востоке

Путешествие прошло вдоль всего Курильского архипелага, на борту находилось 45 пассажиров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Хромов", оборудованное для перевозки туристов, завершило первый круиз по заповедным местам российского Дальнего Востока. Путешествие прошло вдоль всего Курильского архипелага (Сахалинская область), сейчас судно возвращается на Сахалин, сообщили в четверг ТАСС в порту Петропавловска-Камчатского, где была смена пассажиров.

"Судно отправилось из порта Камчатки [обратно] на Сахалин", - рассказал собеседник агентства.

Ранее Минприроды РФ сообщало, что 2 июля "Профессор Хромов" вышел в первый круизный рейс из порта Корсаков (юг Сахалина) с 45 пассажирами на борту. Планировалось, что за десятидневный тур судно пройдет 1,2 тыс. морских миль, посетив акватории особо охраняемых природных территории федерального значения, и завершит путешествие в порту Петропавловска-Камчатского, где произойдет смена пассажиров.

Среди участников круиза были российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук, шеф-повара Андрей Шмаков, Мирко Дзаго, Кристиан Лоренцини, тревел-блогер Александр Кондрашов, об этом они сообщили в своих соцсетях. Судно прошло вдоль всего Курильского архипелага. Туристы побывали в исторических местах, связанных с его освоением, ознакомились с геологией островов, увидели места сражений Второй мировой войны. В программу также входило наблюдение за гигантскими птичьими базарами, лежбищами тюленей и моржей, видами арктической тундры. Во время круиза у пассажиров была высадка на Курилах.

"Сначала мы поехали на кипящую речку у подножия вулкана Баранского, это фантастическое место. <...> Также мы любовались на невероятной красоты водопады, а еще побывали на лавовом плато у подножия вулкана Богдан Хмельницкий. <...> Глядя на эту красоту, в очередной раз поражаюсь величию нашей планеты", - поделилась впечатлениями от посещения острова Итуруп (южная группа Курильских островов) в своем Telegram-канале Бондарчук.

До начала октября запланировано восемь круизных рейсов по пяти маршрутам в Сахалинской области, Камчатском крае и на Чукотке.

Развитие туризма на Курильских островах

Как сообщил ТАСС директор департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по сопровождению административного района, член наблюдательного совета территории опережающего развития "Курилы" Павел Шейка, туризм на Курилах будет стремительно развиваться, и сейчас "только набирает обороты". Он отметил, что количество туристов, посещающих острова, с каждым годом растет.

Такое же мнение выразил и министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев. "Сейчас наши Курильские острова пользуются особой популярностью на рынке внутреннего туризма. Долгое время Курилы были недосягаемы для туристов, и сегодня единственная возможность побывать на многих, ранее недоступных островах, - круизы на научно-исследовательских судах. Путешествуя на судах подобного класса, туристы могут увидеть всю дикую красоту северной группы островов Курильского архипелага. Уверен, что сейчас дан хороший старт развитию круизного туризма на Дальнем Востоке", - прокомментировал ТАСС министр.