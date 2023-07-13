Уровень воды в Амуре у Хабаровска может подняться до 3,5 м к концу июля

Неблагоприятным является уровень в 4,5 м, опасным - 6 м

ХАБАРОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Гидрологи ожидают подъема уровня воды в Амуре у Хабаровска до 3,5 м к концу июля, сильных паводков при этом не прогнозируется. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по итогам заседания оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"<...> Дожди, которые мы ожидаем в середине июля, кардинально на обстановку не повлияют, не ухудшат ее. По предварительным прогнозам, к концу месяца с учетом сроков добегания гребня с верхнего течения Амура мы ожидаем 200-220 см. При худшем раскладе, если осадков будет больше, чем мы предполагаем, то уровень может подняться до 300-350 см. <...> Обстановка ненапряженная, не такая, как была в прошлые годы", - сообщила начальник гидрометцентра Дальневосточного УГМС Светлана Агеева, слова которой приводятся в сообщении. Неблагоприятным для Хабаровска является уровень в 4,5 м, опасным - 6 м.

Во второй половине июля и начале августа на территории Хабаровского края ожидается прохождение циклонов, которые окажут влияние на гидрологическую обстановку на реках региона. Особенно интенсивные осадки прогнозируются на территории южных и центральных районов края, что приведет к повышению водности малых рек, впадающих в Амур.

Дожди периодически идут в регионе, но они точечные и существенного влияния на паводковую обстановку не оказывают. На ситуацию влияет и задержавшаяся на территории региона длительная жара. Почва сейчас сухая, она впитывает большую часть выпадающих дождей, сказала Агеева. "Наблюдаем за обстановкой в Забайкальском крае, здесь дожди идут чаще всего. Там ситуация сохранится, но стоит отметить, что большинство осадков выпадает не на притоках. Они хоть и дают подъемы уровней в верхнем течении Амура, но не такие сильные, как в прошлые годы. В ожидании циклона хочу отметить, что на Уссури, на Амуре и на малых реках сейчас водность в районе нормы, где-то чуть выше, где-то чуть ниже, как, например, у Хабаровска - на полметра", - сообщила Агеева.

Уровень воды в Амуре у Хабаровска, а также в других реках опускался ниже обычных показателей на 0,5-1 м в июне. Временно прекращались подходы теплоходов к некоторым остановкам левого берега, где расположены дачи.

О текущей обстановке

Как отметил руководитель Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Андрей Макаров, обстановка на двух крупных водохранилищах, Бурейском и Зейском, в настоящий момент спокойная, проходит плановое накопление водных ресурсов. Большого притока воды в водохранилища пока не ожидается. Увеличения объема сбросов воды, в том числе через сбросные сооружения, которые могли бы значительно ухудшить гидрологическую ситуацию, до конца июля не планируется.

Несмотря на благоприятную гидрологическую обстановку, спасатели разрабатывают модели развития ситуации по наихудшему сценарию, согласно аналитическим данным прошлых лет. По информации начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Максима Чистякова, всего угрозе подтопления во время летних дождевых паводков в регионе подвержено 134 населенных пункта с населением свыше 7,5 тыс. человек. Сейчас в готовности к реагированию от МЧС России находится группировка численностью более 300 человек, порядка 50 единиц техники, не считая плавсредства и беспилотную авиацию.