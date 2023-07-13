13 июля, 05:02

Вице-спикер Госдумы предложил признать многодетными семьи с двумя детьми

Владислав Даванков считает, что это позволит расширить меры поддержки многодетных семей, а также будет способствовать популяризации идеи многодетности среди граждан России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением признать многодетными семьи с двумя детьми. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

14 июня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в правительство РФ внесен проект документа, в котором семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми определяются как многодетные. Даванков отметил, что в России отмечается относительно низкое количество семей с тремя и более детьми, "многие семьи с двумя детьми предпочитают не увеличивать количество детей, поскольку семья не способна финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме".

"В этой связи, учитывая низкий суммарный коэффициент рождаемости и низкое количество семей с тремя и более детьми, представляется целесообразным и справедливым закрепить в федеральном законодательстве, что многодетная семья - это семья с двумя и более несовершеннолетними детьми", - указал депутат.

Он считает, что это позволит расширить меры поддержки многодетных семей, а также будет способствовать популяризации идеи многодетности среди граждан России, "поскольку вероятность появления второго ребенка в семье намного превышает рождение третьего и последующих".

"Прошу вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве", - добавил Даванков. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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