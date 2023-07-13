На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани в очереди ожидают более 600 машин

Со стороны полуострова затруднений движения нет

ТАСС, 13 июля. Очередь из более 600 автомобилей сформировалась утром в четверг на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Со стороны полуострова затруднений движения нет, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"В очереди со стороны Тамани находится 620 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.

Ситуация на подъезде к Крымскому мосту обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Сообщалось, что Минтранс РФ ожидает пиковой нагрузки на Крымском мосту 16-17 июля. Также затруднения в движении транспорта возможны в августе - уже на выезде из республики.