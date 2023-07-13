13 июля, 05:51

В Алтайском крае аномальная жара простоит до конца недели

В регионе сохраняется наивысший класс пожароопасности

БАРНАУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Аномальная жара в 30 градусов простоит в Алтайском крае до конца недели. Также по региону сохраняется наивысший класс пожароопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В Алтайском крае <...> по 14 июля местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс), в Славгороде сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс). До 15 июля ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха плюс 30 градусов и выше", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют в этот период не находится долгое время на солнце, пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду. Также в силу возможного увеличения количества пожаров, в ведомстве рекомендуют не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, а также не бросать непотушенные спички и сигареты. 

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