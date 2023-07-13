13 июля, 06:17

СМИ: премьеру "Оппенгеймера" в Лондоне перенесли на час раньше из-за начала забастовок

По правилам Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио с момента начала забастовки пресс-конференции, интервью и красные дорожки будут отменены, пишет журнал Variety

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Лондонская премьера фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" начнется на час раньше, чтобы актеры успели выйти на красную дорожку до начала возможной забастовки Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA). Об этом в четверг сообщил журнал Variety.

По данным издания, мероприятия, приуроченные к премьерному показу фильма, перенесли с 17:45 на 16:45 по местному времени (19:45 и 18:45 мск), поскольку по правилам SAG-AFTRA с момента начала забастовки пресс-конференции, интервью и красные дорожки будут отменены. Кинокомпания Universal Pictures International (UPI) также распорядилась провести все рекламные мероприятия раньше запланированных сроков.

Более 160 тыс. актеров могут начать забастовку вечером в четверг, если их профсоюз не сможет прийти к соглашению с Альянсом продюсеров кино и телевидения об улучшении условий труда. Актеры требуют увеличения зарплат и компенсации переработок, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер" рассказывает о периоде Второй мировой войны, когда американские ученые работали над ядерной программой "Манхэттенский проект", в рамках которой создали первую в истории атомную бомбу. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи. В фильме также сыграли Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Роберт Дауни - младший, Флоренс Пью, Гари Олдман и другие актеры. Премьера фильма в Нью-Йорке состоится 17 июля. 

Теги:
СШАВеликобритания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация