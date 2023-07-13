В Алма-Ате открыли памятник Александру Невскому

Мероприятие приурочено к 20-летию учреждения православной церкви Казахстана

АЛМА-АТА, 13 июля. /ТАСС/. Открытие памятника Александру Невскому перед названным в его честь собором состоялось в Алма-Ате. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

Монумент украсил собой площадь перед Александро-Невским собором. Открытие памятника приурочено к знаменательной дате - 20-летию учреждения православной церкви Казахстана.

Как ранее сообщали в информационном отделе митрополичьего округа Русской православной церкви в Казахстане установка монумента Александру Невскому станет данью его миротворческим и дипломатическим трудам. В частности, для установления дипломатических связей он неоднократно посещал Великую степь, где в настоящий момент находится Алма-Ата.

Об Александре Невском

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни носил титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, самые известные из которых - в Невской битве (1240 год) и в битве на Чудском озере (1242 год), получившей название Ледовое побоище, а также прославился как политик и дипломат. Способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. В 1547 году был канонизирован как благоверный князь.

В 1724 году по приказу Петра I мощи князя Александра Невского перенесены из Рождественского монастыря во Владимире в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2017 года в Алма-Ате началось строительство храма во имя святого благоверного князя Александра Невского. В декабре 2019 года в нем прошло первое богослужение.