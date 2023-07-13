В Приморье лесопромышленники отправили в зону СВО больше 70 вагонов пиломатериалов

Они также приобретают различное оборудование и дорогостоящее снаряжение, рассказал глава региона Олег Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Предприятия лесопромышленного комплекса Приморского края оказывают поддержку участникам специальной военной операции, недавно они отправили в зону СВО более 70 вагонов пиломатериалов. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко на выездном заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ.

"Большую помощь нам сотрудники [лесоперерабатывающего] комплекса оказывают в поддержке специальной военной операции, отправляя пиломатериал на фронт. Мы только за последнее время отправили более 70 вагонов леса к нашим ребятам туда, и за это огромное спасибо. Кроме того, приобретают оборудование, приобретают различное снаряжение дорогостоящее", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что предприятия лесной промышленности в полной мере понимают, что тыл должен помогать на фронтах боевых действий и отметил, что многие специалисты отрасли принимают в СВО участие.

Во Владивостоке проходит выездное заседание Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ, которое проводит заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. Участники обсудят работу лесного комплекса на территории Дальневосточного федерального округа, ход исполнения рекомендаций предыдущего заседания и дополнения в стратегию развития лесного комплекса РФ до 2030 года.