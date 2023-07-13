В аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа экоактивисты заблокировали взлетно-посадочные полосы

Это привело к серьезному нарушению авиасообщения

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Радикальные экоактивисты из движения Letzte Generation ("Последнее поколение") заблокировали в четверг утром взлетно-посадочные полосы (ВПП) в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа, что привело к серьезному нарушению авиасообщения. Об этом организация заявила на своей странице в Twitter.

"Рулежные дорожки в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга перекрыты с 6 часов утра!" - отмечается в нем. На прикрепленных к записи фото видно, что несколько участников движения приклеили себя к асфальту. Подобными действиями активисты Letzte Generation стремятся выразить "протест в связи отсутствием у германских властей четкого плана по борьбе с изменением климата".

Как убедился утром в четверг корреспондент ТАСС, на сайте аэропорта Гамбурга указано, что "выполнение рейсов в настоящее время приостановлено по соображениям безопасности, так как на территорию аэропорта проникли посторонние лица". Представители городской полиции подтвердили газете Bild, что проводят операцию на территории аэропорта.

Кроме того, по информации агентства DPA, на летном поле аэропорта Дюссельдорфа были замечены "до семи экоактивистов". Полеты были частично отменены, на место акции прибыло "большое число сотрудников экстренных служб".

Согласно данным МВД Германии, с начала 2022 года участники движения Letzte Generation совершили 580 противоправных деяний, 740 человек были привлечены к уголовной ответственности. Глава ведомства Нэнси Фезер отметила, что "для защиты климата действия экоактивистов совершенно бесполезны".

Представители Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. Из-за акций радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях участники движения неоднократно портили произведения искусства. В июне из-за протестов активистов почти на 10 минут было задержано прибытие машины скорой помощи к пациенту с подозрением на сердечный приступ в Мюнхене. Как сообщил в начале июня представитель пожарной службы Берлина Карстен Хомригхаузен, экорадикалы своими действиями в 119 случаях осложняли работу спасателей в германской столице.