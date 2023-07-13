В Москве почти на 20% выросло число выходящих на маршруты трамваев

Ежедневно на 35 городских маршрутов выходят 500 трамваев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число трамваев, которые каждый день выходят на улицы Москвы, выросло почти на 20% за год. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"За последний год почти на 20% увеличилось количество трамваев, которые ежедневно выходят на улицы Москвы. Поездки по городу стали еще быстрее и комфортнее", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в тексте, ежедневно на 35 городских маршрутов выходят 500 трамваев. В Москве обновили трамвайный парк города уже на 95%.

"Мы скорректировали выпуск трамваев на маршрутах в разных районах города, что повысило стабильность их работы и позволило сократить интервалы движения. Московские трамваи становятся еще более эффективным и надежным видом наземного транспорта, мы видим большое будущее в их развитии - это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина", - сказал Ликсутов.