В Италии проходит общенациональная забастовка работников железнодорожного транспорта

Изначально стачка планировалась на 24 часа, однако распоряжением министерства транспорта и по инфраструктурам она была сокращена до 12 часов

РИМ, 13 июля. /ТАСС/. Движение поездов, в том числе дальнего следования, нарушено в четверг в Италии из-за общенациональной забастовки, объявленной профсоюзами страны. Отмены начались с трех часов ночи, пишет Corriere della Sera.

Изначально стачка планировалась на 24 часа, однако распоряжением министерства транспорта и по инфраструктурам она была сокращена до 12 часов и завершится в 15:00 (16:00 мск). Железнодорожные компании Trenitalia (Государственные железные дороги) и частная Italo гарантируют обязательный по закону минимум перевозок в период с 6 до 9 утра, уточняется на их сайтах, где указаны детали изменения расписания. Работники сектора требуют улучшения условий труда, а также повышение заработной платы, оптимизации работы в секторе железнодорожных пассажирских перевозок.

Представители профсоюзов возмутились решением министерства сократить продолжительность забастовки, когда провалились попытки переговоров о том, чтобы ее отменить. Министр транспорта и по инфраструктурам, вице-премьер Маттео Сальвини указал, что не может допустить, чтобы миллионы итальянцев не смогли передвигаться "в четверг июля при температуре +35 градусов". Он также обещал способствовать достижению соглашения профсоюзов и работодателей сектора.

В субботу в Италии объявлена забастовка работников наземных служб аэропортов и ряда авиакомпаний, что также грозит большими неудобствами в отпускной период.