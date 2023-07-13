В Москве число клинических исследований выросло в два раза

Такие исследования проводятся в том числе по профилям онкология, эндокринология, кардиология, пульмонология, гематология и хирургия

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число клинических исследований, запланированных к проведению на базе московских медицинских учреждений, выросло вдвое. Об этом в четверг журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы сотрудничаем уже с 10 фармкомпаниями, каждая из которых разрабатывает свою линейку препаратов и проводит сразу по несколько исследований. За последнее время число клинических исследований, запланированных к проведению и уже успешно стартовавших на базе наших медицинских учреждений, выросло более чем вдвое. Это уже 31 исследование <...>, в том числе по профилям онкология, эндокринология, кардиология, пульмонология, гематология и хирургия", - сказала Ракова.

По ее словам, по 14 таким исследованиям уже подобраны исследовательские центры на базе московских больниц и поликлиник, а по пяти - процесс подбора центров идет в настоящее время. По двум исследованиям оказана помощь в наборе добровольцев, по девяти - ведется подготовка развернутых баз пациентов.

Помимо организационных мер поддержки, правительство Москвы оказывает финансовую поддержку клинических исследований препаратов, актуальных для столичной системы здравоохранения. На данный момент за оказанием финансовой поддержки к властям обратились две фармкомпании по 10 исследованиям.

"Москва выделила 6 млн рублей на проведение двух клинических исследований в области гематологии <...>. Исследования проводятся компанией "Генериум" в центрах, организованных в том числе на базе ведущих московских клиник", - подчеркнула Ракова.