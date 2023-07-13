В Омске повторно зафиксировали температурный рекорд

Температура воздуха 12 июля составила плюс 38,9 градуса

ТАСС, 13 июля. Аномально жаркая погода ожидается в ближайшие дни в Алтайском и Красноярском краях и Республике Тыва. В Омске второй день подряд фиксируются рекордные показатели по температуре воздуха.

"В Омске второй день подряд температура воздуха превысила исторический максимум. 12 июля она составила плюс 38,9 градуса. Это на 1,5 градуса выше предыдущего температурного рекорда дня, который отмечался в областном центре в 1901 году", - рассказали ТАСС в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС.

Рекорд по температуре воздуха в 36,7 градуса был поставлен в Омске и во вторник, предыдущий исторический максимум в 35 градусов также был зарегистрирован в 1901 году. В УГМС отметили, что жаркая погода сохранится и в четверг.

Как сообщила пресс-служба компании "Омскводоканал", в городе также зафиксирован резкий рост потребления воды до 427 тыс. куб. м в сутки. Это на 22% больше среднесуточного потребления в летний период, последний раз такой показатель был зарегистрирован 31 декабря 2015 года. В результате жители ряда верхний этажей многоэтажных домов жаловались на недостаточный напор или отсутствие воды. Предприятие вынуждено было ввести в работу дополнительный насос для увеличения давления.

В Алтайском крае из-за аномально жаркой погоды объявили штормовое предупреждение. Здесь температура воздуха местами может достигнуть плюс 35 градусов. В Красноярском крае Среднесибирское УГМС объявило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях из-за жары до 35 градусов и выше. В Туве синоптики прогнозируют повышение температуры до 33 градусов.