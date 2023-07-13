Студенты и школьники России продемонстрируют свои навыки на чемпионате профмастерства

Студенты продемонстрируют навыки направлениям "Монтаж и эксплуатация газового оборудования", "Структурированные кабельные системы", "Холодильная техника и системы кондиционирования"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Отборочные этапы чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий пройдут в Москве с 14 июля по 6 августа. Студенты и школьники из 73 регионов России продемонстрируют свои навыки в 45 направлениях, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"Москва станет площадкой проведения отборочных этапов чемпионатов профмастерства. В соревнованиях примут участие более 600 учащихся школ и колледжей из 73 субъектов РФ. Они будут состязаться по 45 направлениям в 19 колледжах, подведомственных департаменту образования и науки города Москвы. Студенты колледжей продемонстрируют профессиональные навыки по 28 компетенциям, в числе которых "Монтаж и эксплуатация газового оборудования", "Структурированные кабельные системы", "Холодильная техника и системы кондиционирования", - говорится в сообщении.

Школьники старше 14 лет будут соревноваться по 17 направлениям. Среди них - "Вожатская деятельность", "Производство мебели", "Цифровая метрология" и другие. В дни состязаний конкурсантов будут поддерживать 400 опытных наставников, которые уделяли много времени на подготовку участников. К соревнованиям также привлекут 135 представителей профессиональных сообществ из разных регионов России. Они будут задействованы в качестве координаторов соревнований, руководителей групп оценки и технических администраторов площадок.

От сборной Москвы на столичных площадках выступят 85 конкурсантов по 45 направлениям профессионального мастерства. Еще 193 участника из 78 образовательных организаций города отправятся на соревнования в 23 субъекта Российской Федерации. Самая большая делегация посетит Приморский край, где москвичи покажут свое мастерство по 13 компетенциям. Финал чемпионата высоких технологий состоится в сентябре в Великом Новгороде. Итоги чемпионата "Профессионалы" подведут в ноябре в Санкт-Петербурге.

"Проведение соревнований такого уровня требует большой ответственности и внимания к деталям. На всех площадках будут созданы максимально комфортные условия, чтобы каждый участник смог проявить себя и достичь новых профессиональных высот. Мы ждем молодых мастеров в столице, верим в потенциал каждого и готовы поддержать их на этом пути", - приводятся слова замруководителя департамента образования и науки Москвы Ирины Швец.